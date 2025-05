Musica libri e cinema | due rassegne Arci

Questa estate, Bologna si trasforma in un palcoscenico vibrante! Con Montagnola Republic e Porta Pratello Summer Ground, l’arte e la cultura prenderanno vita nei luoghi iconici della città. Un’opportunità imperdibile per immergersi nella musica, nel cinema e nel teatro, mentre il mondo intorno a noi riscopre il valore della socialità e della condivisione. Non perdere l’occasione di vivere un’estate all’insegna della creatività!

Musica, arte, cinema e teatro animeranno Bologna per tutta l’estate, con due rassegne che trasformeranno la città in un grande spazio culturale condiviso: Montagnola Republic, nel cuore dello storico Parco della Montagnola, e Porta Pratello Summer Ground, nella corte interna di via Pietralata 58. Entrambe le iniziative, promosse da Arci e inserite nel cartellone di Bologna Estate, sono a ingresso gratuito e concepite come luoghi aperti e accoglienti per tutta la città. Montagnola Republic torna con la sua settima edizione, promossa i insieme ai circoli Millenium e Arcadia: un calendario fitto di eventi che intreccia musica, teatro, libri e workshop, con attività per tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica, libri e cinema: due rassegne Arci

Fotografia, cinema, giornalismo e musica: il programma di “Lampi di Genio”

Venerdì 16 maggio alle 15:30, la Cittadella Giudiziaria di Salerno ospiterà una nuova tappa del programma "Lampi di Genio".

Le 'Vie dei libri' raccontano la montagna e le Terre alte

Secondo msn.com: La montagna e le Terre alte si raccontano attraverso i libri: ai nastri di partenza la terza edizione del festival Tolmezzo "Vie dei libri" 2025, oltre 30 eventi dal 13 al 15 giugno, con un prologo "A ...

Libri, vino e relax, a NoLo torna Lino

Scrive msn.com: (ANSA) - MILANO, 20 MAG - Un festival diffuso, dove si parla di libri ma non solo, si beve, si chiacchiera, si sta rilassati e che coinvolge con la sua semplicità librerie e bar, bistrot e birrerie, c ...