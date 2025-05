Musica giochi teatro e balli Girandola di eventi per la Festa dei diritti

Sabato 31 maggio, Piazza Lucio Dalla si trasformerà in un palcoscenico di gioia e diritti! In occasione dell'anniversario della ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, musica, giochi, teatro e balli daranno vita a una giornata all'insegna della pace. Un'opportunità imperdibile per riflettere sul futuro dei più piccoli, mentre si celebra insieme un valore universale. Unisciti a noi e fai sentire la tua voce!

Un evento per celebrare l'anniversario della ratifica Italiana della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvenuta il 27 maggio del 1991. Il focus della festa - che si terrà in Piazza Lucio Dalla, sabato 31 maggio (dalle 10 in avanti) - sarà sul tema della pace

Lo riporta bolognatoday.it: La kermesse è volta a celebrare l’anniversario della ratifica Italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ...

