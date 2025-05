Musica danza e spettacoli immersivi | a Positano torna Vicoli in Arte

Positano si prepara a brillare con la quinta edizione di "Vicoli in Arte", un festival che celebra la creatività e l’arte in ogni sua forma. Da giugno a ottobre, strade e piazze si trasformeranno in palcoscenici viventi, dove la musica, la danza e spettacoli immersivi coinvolgeranno i visitatori. In un'epoca in cui la cultura è più che mai fondamentale per il nostro benessere, questo evento rappresenta un'opportunità imperdibile per vivere l'arte in modo unico e travolg

Positano si appresta a vivere una nuova stagione all’insegna dell’arte con la quinta edizione della rassegna “Vicoli in Arte”, promossa dal Comune sotto la direzione artistica di Giulia Talamo e la regia teatrale di Ario Avecone. Il programma, che si snoderà da giugno a ottobre, intreccia musica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Musica, danza e spettacoli immersivi: a Positano torna “Vicoli in Arte”

Cerca Video su questo argomento: Musica Danza Spettacoli Immersivi Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Festival Paris l'été: l'incredibile programma per il 2023; INK 2025: omaggio a Fellini all’Auditorium di Roma; “Rosamunda, principessa di Cipro”: Schubert in scena con l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari; “ISERNIA”… una storia vera, Evento socio-culturale immersivo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spettacoli, musica e rassegne

Come scrive girofvg.com: Torna Udin&Jazz con la sua 35ª edizione dal 12 al 20 luglio 2025. Scopri il programma ricco di concerti, eventi e incontri dedicati al jazz e al blues. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati ...

Musica, danza e teatro al Festival Solidale della Musica e delle Arti

Riporta superando.it: Tornerà il 29 e 30 maggio a Roma, promosso dalla Cooperativa Spes contra spem, con il patrocinio del Municipio Roma III Montesacro, il Festival Solidale della Musica e delle Arti, iniziativa giunta al ...

Musica, danza e parole a teatro in sostegno di Ail

Da msn.com: (ANSA) - FIRENZE, 16 MAG - Insieme contro i tumori del sangue, a passo di danza tra musica ... in scena un nuovo spettacolo basato sulla stessa formula: la più bella musica italiana narrata ...