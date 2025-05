Musetti niente paura | dopo un inizio choc rimonta Navone è agli ottavi del Roland Garros

Lorenzo Musetti ci sorprende ancora! Dopo un inizio in salita, il tennista toscano rimonta e supera Mariano Navone, conquistando gli ottavi del Roland Garros 2025. È proprio nei momenti di difficoltà che brillano i veri talenti! La sua capacità di riprendersi trasmette una lezione importante: non sempre il cammino è facile, ma la determinazione fa la differenza. E ora, chissà quali altre sorprese ci riserverà il giovane fenomeno!

Lorenzo Musetti batte l’argentino Mariano Navone in 4 set (4-6, 6-4, 6-3, 6-2) e si qualifica agli ottavi del Roland Garros 2025. Nel primo incontro della mattina sul Court Suzanne-Lenglen sembrava essere scesa in campo la vecchia versione del toscano. Un Musetti falloso, polemico, inconcludente. Poi però il 23enne di Carrara si è ricordato che oggi è il numero 7 al mondo e sa giocare un tennis tanto bello quanto efficace: sotto di un set e di un break, dal quarto gioco del secondo parziale è cominciata la rimonta azzurra. Ci ha messo un po’ a riassestarsi, Musetti, ma alla fine ha portato a casa il match. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Musetti, niente paura: dopo un inizio choc rimonta Navone, è agli ottavi del Roland Garros

