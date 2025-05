Musetti-Navone oggi Roland Garros 2025 | orario esatto tv programma streaming

Oggi è il grande giorno per Lorenzo Musetti, che sfida Mariano Navone negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Dopo le emozioni delle edizioni passate, il toscano punta a superare un avversario con cui ha già condiviso il campo. La diretta tv e lo streaming sono pronti a catturare ogni istante di questo confronto. Non perdere l'occasione di seguire un match che potrebbe segnare una svolta nella carriera di Musetti!

Caccia agli ottavi di finale del Roland Garros 2025 per Lorenzo Musetti. Il toscano prova ad arrivare per la terza volta in carriera tra i migliori 16 dello Slam parigino, dopo il 2021 (Djokovic) e il 2023 (Alcaraz). Stavolta dall'altra parte della rete c'è Mariano Navone. Con l'argentino i precedenti sono due. Uno perso, in finale al Challenger di Cagliari, e uno vinto, ma in una circostanza assai particolare. Si trattava, infatti, del secondo turno delle Olimpiadi, disputate proprio sui campi in terra più famosi al mondo nello scorso luglio-agosto. Fu il secondo mattone che Musetti mise insieme verso la conquista della medaglia di bronzo.

Musetti prosegue la rincorsa alla top8 verso il Roland Garros. E c’è Djokovic nel mirino…

Lorenzo Musetti sta vivendo un momento straordinario nella sua carriera, con la rincorsa alla top 8 del ranking ATP che si intensifica in vista del Roland Garros.

