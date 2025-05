Musetti e Rune agli ottavi senza esaltare | chi vince può mettere la semifinale nel mirino

Lorenzo Musetti e Holger Rune si sfideranno agli ottavi del Roland Garros, un incontro che potrebbe cambiare le sorti del torneo. Entrambi giovani talenti, sono il simbolo di una nuova generazione di tennisti pronti a scrivere la storia. Chi vincerà? Potrebbe non solo conquistare i quarti, ma anche lanciarsi verso la tanto agognata semifinale. Un match da seguire con il fiato sospeso!

Fin dal momento del sorteggio del Roland Garros c'era un ostacolo importante sulla strada di Lorenzo Musetti verso la sua prima semifinale Slam della carriera. Quell'ostacolo si chiama Holger Rune e sarà il prossimo avversario del toscano negli ottavi di finale a Parigi, in una partita che può davvero far svoltare tutto il torneo dell'italiano e del danese. Chiaramente guardando al tabellone l'occasione è più che ghiotta, visto che Musetti e Rune sono stati inseriti nella parte basse e nel quadrante con presente Taylor Fritz come possibile avversario ai quarti. L'americano già non spaventava molto e ha salutato il Roland Garros con largo anticipo, sconfitto dal tedesco Daniel Altmaier, che ora sogna proprio quel quarto di finale, visto che affronterà al prossimo turno il vincente del derby tra Frances Tiafoe e Sebastian Korda.

I possibili avversari di Lorenzo Musetti al Roland Garros turno per turno: Rune lo spauracchio da evitare agli ottavi

Lorenzo Musetti, ottavo nel ranking mondiale, si prepara a sfidare avversari di altissimo livello nel suo cammino a Roland Garros.

