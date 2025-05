Musetti e Paolini volano agli ottavi del Roland Garros domani tocca a Sinner

Musetti e Paolini brillano al Roland Garros, portando l'Italia nel cuore del tennis mondiale! Con la loro determinazione, i nostri talenti si uniscono a un trend di eccellenza sportiva che vede i tennisti azzurri emergere sulla scena internazionale. Domani, tutti gli occhi saranno puntati su Jannik Sinner: riuscirà a seguire le orme dei compagni? Non perderti questa avvincente sfida che promette emozioni forti!

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti accede agli ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros, secondo torneo stagionale del Grande Slam di tennis, in scena sui campi in terra rossa di Parigi. L’azzurro, testa di serie numero 8 del seeding e numero 7 del mondo, batte in rimonta l’argentino Mariano Navone. Successo in quattro set per il tennista toscano con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 6-2, in tre ore e 25 minuti di gioco.  Sarà Holger Rune l’avversario di Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il danese ha battuto in rimonta al quinto set il francese Quentin Halys. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Musetti e Paolini volano agli ottavi del Roland Garros, domani tocca a Sinner

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti

Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

