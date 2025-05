Musetti come Sinner bomba al Roland Garros | tifosi senza parole

Lorenzo Musetti sta facendo parlare di sé al Roland Garros, accostato a un altro talento emergente, Jannik Sinner. I tifosi sono senza parole di fronte a questa nuova generazione di campioni, che promette di riscrivere la storia del tennis italiano. Con due vittorie nette, Musetti non solo impressiona, ma offre anche una ventata di freschezza in un torneo che sta vivendo un momento di grande entusiasmo. Chi sarà il prossimo a brillare?

Lorenzo Musetti è tra i protagonisti al Roland Garros: lo hanno accostato a Jannik Sinner, i fan sono rimasti spiazzati. Lorenzo Musetti ha superato agevolmente il suo secondo avversario al Roland Garros. Dopo i tre set con cui ha regolato il tedesco Hanfmann nel primo match, il tennista di Carrara ha fatto altrettanto contro il colombiano Galan, vincendo in maniera ancora più netta (6-4 6-0 6-4). Un successo che oltretutto arriva in condizioni climatiche tutt’altro che favorevoli, come ha tenuto a precisare lo stesso Musetti nel post-partita. Il tennista italiano ha detto ai microfoni di essere riuscito a fare una partita solida nonostante la pioggia e il vento che hanno reso tutto più difficile. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com