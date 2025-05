Musetti batte Navone e vola agli ottavi al Roland Garros

Lorenzo Musetti conquista gli ottavi al Roland Garros, battendo in rimonta l'argentino Navone! La sua vittoria mette in luce non solo il talento dell’azzurro, ma anche la crescente competitività del tennis italiano, in un contesto globale che premia i giovani. Con la terra battuta come palcoscenico, la storia si scrive set dopo set: chi sarà il prossimo a stupire? Non perdere il ritmo della passione tennistica!

L'azzurro supera in rimonta l'argentino in quattro set. PARIGI (FRANCIA) - Lorenzo Musetti accede agli ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros, secondo torneo stagionale del Grande Slam di tennis, in scena sui campi in terra rossa di Parigi. L'azzurro, testa di serie numero 8 del s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Musetti batte Navone e vola agli ottavi al Roland Garros

