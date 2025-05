Musetti agli ottavi al Roland Garros battuto l’argentino Navone in 4 set

Lorenzo Musetti continua a brillare al Roland Garros, conquistando gli ottavi di finale dopo una vittoria emozionante contro l'argentino Mariano Navone. Dopo un avvio in salita, l'azzurro ha dimostrato grit e determinazione, rimontando e chiudendo in meno di tre ore. Questo successo non è solo una tappa nel suo percorso, ma segna un crescente trend di giovani talenti italiani che stanno lasciando il segno nel tennis mondiale. È ora di sostenere la nuova generazione!

Lorenzo Musetti si è qualificato agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo slam stagionale, battendo in quattro set l'argentino Mariano Navone, col punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-2. Perso il primo set, l'azzurro ha trovato il suo gioco e dalla seconda partita ha proceduto spedito nella rimonta, chiudendo il match in poco meno di tre ore e mezza. Il toscano n.7 al mondo si troverà di fronte.

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti

Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

