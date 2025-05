Musei gratis domenica 1 e lunedì 2 giugno tutte le mostre in programma

Preparati a un weekend all'insegna della cultura! Domenica 1 e lunedì 2 giugno, i musei e i parchi archeologici statali ti invitano a esplorare le loro meraviglie gratuitamente. Un'opportunità imperdibile per scoprire il nostro patrimonio artistico in un momento in cui l'arte è più che mai fondamentale per la rinascita sociale. Non perdere l’occasione di arricchire la tua mente e il tuo spirito!

Domenica 1 giugno i musei e i parchi archeologici statali aprono le porte a tutti per visite gratuite con l'iniziativa "Domenica al museo". Quest'anno, l'appuntamento raddoppia, con le aperture del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Le visite si svolgono nei consueti orari di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Musei gratis domenica 1 e lunedì 2 giugno, tutte le mostre in programma

Musei Vaticani: chiusure straordinarie a fine Maggio e Giugno 2025

A fine maggio e giugno 2025, i Musei Vaticani annunciano chiusure straordinarie in vista di importanti eventi religiosi e istituzionali.

Cerca Video su questo argomento: Musei Gratis Domenica 1 Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Domenica al Museo: Musei gratis a Napoli e in Campania il 1 e 2 giugno 2025; Musei gratis a Roma per la prima domenica di giugno. Ecco cosa vedere; È la prima domenica del mese: musei e monumenti da visitare gratuitamente questa domenica 1 giugno 2025; Musei gratis a Torino e in Piemonte: tutti i luoghi della cultura da visitare domenica 1 giugno. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 31 maggio e domenica 1° giugno: dal Rino Gaetano Day al Cinema in piazza

Scrive msn.com: Primo fine settimana che apre le porte al nuovo mese, a cui si aggiunge un altro giorno di festa (2 giugno, ndr): a Roma, la campanella di fine anno è pronta a suonare in molte scuole ...

Musei gratis domenica 1 giugno: tutte le mostre in programma e visitabili

Riporta romatoday.it: L'elenco completo dei musei civici e dei musei statali ad ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese ...

Musei gratis a Roma domenica 1 giugno 2025: ecco le mostre da non perdere

Da msn.com: Domenica 1 giugno musei gratis a Roma: ecco l’elenco completo, orari di apertura e mostre da non perdere. Tutte le info aggiornate.