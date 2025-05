Muore schiacciato sotto il trattore tragedia a Rocchetta di Guiglia

Una tragedia silenziosa si è consumata tra le colline di Guiglia. Giuseppe Passini, 76 anni, ha perso la vita in un incidente agricolo che riporta l'attenzione sui rischi del lavoro nei campi, spesso sottovalutati. In un contesto dove l'agricoltura sta tornando al centro dell'attenzione per la sostenibilità e il benessere, è fondamentale riflettere sulla sicurezza degli operatori. La vita nei campi ha bisogno di maggiore protezione e rispetto.

Tragica scoperta nella serata di ieri sulle montagne di Guiglia. In via Monzone, nella zona della frazione di Rocchetta, nella prima serata è infatti stato rinvenuto il corpo senza vita di Giuseppe Passini, 76enne residente a Montese. L'uomo era riverso a terra in un campo agricolo, schiacciato.

Secondo msn.com: (ANSA) - MODENA, 30 MAG - Un uomo di 75 anni è morto, ieri sera a Guiglia (Modena), schiacciato dal trattore che stava guidando. A chiamare i soccorsi, un uomo della zona, dopo essersi accorto della p ...

Si legge su msn.com: Tragedia a Guiglia, sull’Appennino modenese: a vedere la salma dell’uomo, forse ore dopo l’infortunio, è stato un passante ...

