Una comunità in lutto: Martina Cecchi, giovane docente di Casola, ci ha lasciato a soli 45 anni. La sua lotta contro la malattia è stata un esempio di coraggio e resilienza, un richiamo alla forza dei legami umani che ci sostengono nei momenti più difficili. In un'epoca in cui la salute mentale e il supporto reciproco sono più cruciali che mai, la sua storia ci invita a riflettere sull’importanza dell’amore e della solidarietà.

Casola (Massa Carrara), 30 maggio 2025 – Ha lottato a lungo, come una leonessa. Senza darsi mai per vinta, sostenuta dall’infinito amore della sua famiglia e circondata dall’affetto di tutti quelli che le volevano bene. Purtroppo, si è alla fine dovuta arrendere alla malattia, Martina Cecchi. Aveva solo 45 anni, dopo un ultimo ricovero è spirata all’ospedale San Luca di Lucca lasciando la comunità di Casola nello sconforto più profondo. Originaria del borgo lunigianese, dove vive la mamma Mariagrazia, parrucchiera del paese, si era trasferita a Viareggio dove lavorava. Qui era infatti insegnante di scuola elementare e vi risiedeva insieme al compagno Vittorio e a un bellissimo bambino di nome Oreste, 9 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore giovane docente, addio a Martina Cecchi. Il sindaco: ‘Comunità sconvolta’

