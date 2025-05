Municipio Centro Ovest Davide Rossi | Faremo un' opposizione costruttiva ma senza sconti

Nel Municipio Centro Ovest, il campo largo festeggia la riconferma di Michele Colnaghi, ma Davide Rossi non si arrende. Il suo approccio all'opposizione? Costruttivo, ma senza sconti. Questo riflette un trend più ampio nel panorama politico italiano, dove il dialogo è fondamentale ma non privo di tensioni. Un punto interessante? La volontà di Rossi di affrontare le criticità con determinazione potrebbe riscrivere le regole del gioco nella prossima legislatura.

Le elezioni nel Municipio Centro Ovest sono state vinte dal campo largo con la riconferma di Michele Colnaghi come presidente con il 58,39% contro il 37,58% dello sfidante Davide Rossi, esponente della Lega e candidato del centrodestra. "È innegabile che la campagna elettorale abbia utilizzato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Municipio Centro Ovest, Davide Rossi: "Faremo un'opposizione costruttiva, ma senza sconti"

Municipio Centro Ovest: chi ha vinto, lo spoglio in diretta

Il Municipio Centro Ovest è in fermento per le elezioni, con cinque candidati presidenti e 13 liste in competizione.

