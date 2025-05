Multe annullate in cambio di favori in 22 finiscono al banco degli imputati

Il processo che prenderà il via il 24 settembre a Lecce svela un inquietante intreccio tra malapolitica e favoritismi. Ventidue imputati, coinvolti in un sistema di annullamento di multe in cambio di favori, mettono sotto i riflettori un fenomeno che suscita indignazione e riflessione. Questo caso non è solo una questione locale, ma si inserisce in un contesto nazionale dove la lotta alla corruzione è più che mai attuale. Come cambierà la percezione della giustizia?

LECCE - Inizierà il 24 settembre dinanzi ai giudici della seconda sezione del tribunale di Lecce, il processo nato dall’inchiesta sull’annullamento di multe e sul rilascio di pass Ztl in cambio di utilità, soprattutto elettorali. A deciderlo è stata oggi la giudice Anna Paola Capano che ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Multe annullate in cambio di favori, in 22 finiscono al banco degli imputati

Cerca Video su questo argomento: Multe Annullate Cambio Favori Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lecce raffiche di multe agli studenti delle scuole | Poli apre al confronto con i presidi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Multe annullate in cambio di favori: in 22 finiscono sotto processo, patteggiano in 9

Riporta corrieresalentino.it: LECCE - In 22 sul banco degli imputati nel processo scaturito dall'inchiesta sul giro di multe annullate in cambio di regali - tra cui biglietti per ...

Salento, multe e favori: 22 a processo, in 9 patteggiano

Si legge su msn.com: Tutti a giudizio per i presunti favori (per lo più elettorali) in cambio dell’annullamento di multe per violazioni del codice della strada. Eccezion fatta per nove imputati che ...

Multe annullate in cambio di favori, in 22 finiscono al banco degli imputati

Da lecceprima.it: Si è chiusa oggi l’udienza preliminare nata dall’inchiesta sul presunto sodalizio che a Lecce avrebbe “neutralizzato” verbali elevati per infrazioni al codice della strada in cambio del sostegno elett ...