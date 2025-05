Ms Marvel | ci sarà una seconda stagione? Ecco l’aggiornamento che delude i fan

Il futuro di Kamala Khan, la supereroina che ha conquistato il cuore dei fan, sembra appeso a un filo. Aramis Knight ha rivelato che le speranze per una seconda stagione di Ms. Marvel sono più fragili che mai. In un periodo in cui il pubblico cerca sempre più storie fresche e inclusive, questa notizia potrebbe deludere chi attende con ansia il ritorno della giovane eroina. Riuscirà Marvel a trovare nuove strade per sorprendere i suoi fan?

Il futuro di Kamala Khan nell' Universo Cinematografico Marvel è più incerto che mai. A distanza di anni dal debutto su Disney+, l'ipotesi di una stagione 2 di Ms. Marvel riceve un aggiornamento che lascia ben poche speranze. A parlarne è Aramis Knight, interprete di Red Dagger nella serie, durante un'intervista con Screen Rant per la promozione del film Karate Kid: Legends. Knight si è detto entusiasta all'idea di tornare nel MCU, ma ha anche espresso forti dubbi sulla possibilità di rivedere il suo personaggio. Secondo l'attore, sono passati troppi anni dalla messa in onda della serie e, nonostante fossero previste altre sue apparizioni nel franchise, diversi ostacoli ne hanno impedito la realizzazione.

