MRna autoreplicante allarme sui rischi | tumori trasmissibili con pezzi di Dna

Un nuovo studio del dottor Maurizio Federico solleva campanelli d'allarme sui rischi legati agli mRNA autoreplicanti: potrebbero favorire la trasmissione di tumori attraverso pezzi di DNA. Le vescicole extracellulari, infatti, possono penetrare facilmente nei tessuti, aumentando il rischio. Questo avviene in un contesto dove l'innovazione biotecnologica è in rapida espansione. È fondamentale rimanere informati e critici su ogni sviluppo, per proteggere la nostra salute.

Il paper del dottor Maurizio Federico mostra le criticità di Kostaive. Tra cui il facile ingresso delle vescicole extracellulari nei tessuti esterni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - MRna autoreplicante, allarme sui rischi: tumori trasmissibili con pezzi di Dna

Nuovi farmaci a mRNA autoreplicante, l'EMA dà l'ok. Come funzionano, i rischi e tutti i dubbi

Parliamo dell'avvento del farmaco "Kostaive", che rappresenta una svolta nella ricerca farmaceutica, almeno così dicono gli scienziati che vi hanno llavorato, perché è basato sulla tecnologia ...

Vaccino autoreplicante Covid/ "Una bomba biologica nel corpo": il nuovo siero mRNA divide i medici

Mentre l'Italia si prepara a ricevere le prime dosi del vaccino autoreplicante Covid Kostaive ... basato su una particolare tecnologia mRNA, rappresenta senza dubbio un salto quantico nella ...

Nuovi farmaci a mRna autoreplicante: sembra un altro azzardo sull'altare dell'innovazione a ogni costo

Si chiama "Kostaive" e promette di essere la nuova frontiera dei farmaci a mRNA autoreplicante ... In realtà, stando all'allarme lanciato dalla Commissione Medico-Scientifica indipendente ...