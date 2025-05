Mozione su Gaza spacca il centrodestra | Lega vota con il Pd Fratelli d' Italia lascia l' aula

Le tensioni nel centrodestra trevigiano si intensificano: la mozione sulla pace a Gaza ha creato fratture inaspettate. Mentre la Lega si schiera con il PD, Fratelli d'Italia abbandona l'aula. Questo episodio non è solo un’immagine di conflitto interno, ma riflette una crescente polarizzazione politica a livello nazionale. Riuscirà il centrodestra a ritrovare un’unità perduta? La risposta potrebbe influenzare le scelte future degli elettori.

Nel centrodestra trevigiano continuano le frizioni ai Trecento. L'occasione questa volta (dopo il mancato voto ad Acampora a favore di Ciamini del mese scorso) è stata una mozione che richiamava alla pace nella striscia di Gaza, proposta dal consigliere dem Marco Zabai e sostenuta da tutte le. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Mozione su Gaza spacca il centrodestra: Lega vota con il Pd, Fratelli d'Italia lascia l'aula

Illuminare Palazzo Marino con scritta “All eyes on Gaza”, la mozione in Consiglio Comunale: “Un appello a non distogliere lo sguardo”

Milano, 12 maggio 2025 – Oggi il Consiglio Comunale si riunirà per discutere una mozione che propone di illuminare Palazzo Marino con la scritta

Cerca Video su questo argomento: Mozione Gaza Spacca Centrodestra Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Manifestazione per Gaza, fra accuse di antisemitismo e distinguo: si spacca il campo largo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gaza, la sinistra si spacca in due e volano gli stracci. I riformisti Pd vagano senza meta

Da iltempo.it: Tra l'ala progressista e quella centrista delle opposizioni corrono 600 chilometri. Tanti sono quelli che separano Roma da Milano. Nella ...

Manifestazione per Gaza, fra accuse di antisemitismo e distinguo: si spacca il campo largo

tag24.it scrive: Il 7 giugno PD, M5S e AVS manifesteranno a Roma contro la guerra a Gaza, chiedendo sanzioni a Israele e il riconoscimento dello Stato palestinese. Azione e Italia Viva si dissociano, temendo ambiguità ...

La destra dice no alle sanzioni contro Israele: bocciata in Aula la mozione dell’opposizione

Scrive fanpage.it: La Camera ha bocciato la mozione unitaria delle opposizioni che chiedeva lo stop all’export di armi verso Israele e l’attivazione di sanzioni per le ...