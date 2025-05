Mozart torna a incantare Chieti | dal 1 al 4 giugno il Teatro Marrucino

Chieti si prepara a un viaggio nel genio musicale di Mozart! Dal 1 al 4 giugno, il Teatro Marrucino ospiterà "Mozart Evenings", una rassegna imperdibile con cinque concerti gratuiti. L’arte della musica classica continua a conquistare cuori e menti, dimostrando che la bellezza non ha tempo. Un'opportunità unica per vivere l'emozione di melodie immortali, interpretate da artisti di fama internazionale. Non perdere l’occasione di lasciarti incantare!

La musica di Mozart sarà protagonista a Chieti per quattro giorni, grazie alla rassegna "Mozart Evenings" in programma al Teatro Marrucino dall'1 al 4 giugno. Cinque concerti gratuiti vedranno alternarsi sul palco musicisti di fama internazionale, in un'iniziativa promossa dalla Fondazione Cmdi.

Mozart torna a incantare Chieti: dal 1° al 4 giugno il Teatro Marrucino

Da chietitoday.it: In programma la rassegna "Mozart Evenings" con la direzione artistica di Giuliano Mazzoccante ...

L'orchestra dell'Estate musicale in scena con "Don Giovanni" di Mozart a Lanciano e Chieti

chietitoday.it scrive: Riciclando in Opera vedrà sul palco della piazza d’Armi delle Torri Montanare la messa in scena del Don Giovanni di Mozart e tornerà ad esibirsi l’Orchestra Sinfonica Giovanile “Fedele Fenaroli” ...

Torna a Chieti la Settimana Mozartiana

Riporta ansa.it: Musica sinfonica e da camera, jazz, danza, lirica e spettacoli di burattini: quasi 100 appuntamenti nel centro storico di Chieti per la 15/a Settimana Mozartiana, dal 14 al 20 luglio, con 10 ...