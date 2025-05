Movida i gestori dei locali si uniscono in un' associazione | nasce l' Ulm

La movida di Messina si fa sentire con la nascita della Ulm, l'Unione Locali Messina! I gestori dei locali uniscono le forze per tutelare e promuovere gli interessi della vita notturna cittadina. In un periodo in cui la ripresa economica è fondamentale, questa associazione rappresenta una risposta alle sfide del settore, valorizzando la cultura e l’incontro. Scopriremo insieme come la Ulm possa trasformare il futuro della nostra socialità !

I locali della movida uniti in un'associazione di categoria. Per questo è nata la Ulm, acronimo non a caso di Unione Locali Messina. l'obiettivo di rappresentare, sostenere e tutelare gli interessi dei numerosi esercizi commerciali che animano la vita sociale e notturna della cittĂ . 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Movida, i gestori dei locali si uniscono in un'associazione: nasce l'Ulm

Daspo urbano a due giovani aretini: vietato l’accesso ai locali della movida per due anni

Il Questore di Arezzo ha emesso due provvedimenti di D.A.C.Ur. (Daspo urbano) nei confronti di due giovani aretini, vietando loro l'accesso ai locali della movida per due anni.

Movida? “No, siamo ostaggi della criminalità”. L’ira di residenti e gestori dei locali in piazza Vittorio Veneto

Riporta msn.com: Un’azione che sapeva di sfida e di beffa. Ma anche la parola «mala movida» oggi sa di beffa per i gestori dei locali che ogni notte assistono impotenti al degrado. «Non ha più senso parlare ...

Bari, Leccese cerca l'accordo con i locali della movida: patto su controlli e campagne social

Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it: Bari - Maggiori presidi e controlli, una forte campagna di sensibilizzazione, l’attinenza al codice di autoregolamentazione (varato lo scorso gennaio) che potrebbe, almeno nei punti cardine, diventare ...

Lecce, il Comune: «Nessuna stretta sulla movida». Ma contro l’ordinanza i gestori dei locali ricorrono al Tar

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: La paura è che la prossima volta tocchi a loro: basta un facinoroso, un fuoriprogramma, qualcosa che sfugge di mano nel weekend, una segnalazione della polizia ...