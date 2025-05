Motorino con in sella due ragazzi si scontra con un' auto | FOTO

Un incidente stradale ha scosso via Vittorio Veneto a Viterbo, dove un motorino con due ragazzi a bordo si è scontrato con un'auto. Gli eventi di oggi, avvenuti alle 17:45, ci ricordano l'importanza della sicurezza stradale, soprattutto per i più giovani. In un periodo in cui l'uso di mezzi leggeri sta crescendo, è fondamentale prestare attenzione e rispettare le regole. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti sulla situazione.

Incidente su via Vittorio Veneto a Viterbo. Si è verificato intorno alle 17:45 di oggi, venerdì 30 maggio, all'altezza del civico 38. Per cause ancora in corso di accertamento, un motorino con a bordo due giovani (un ragazzo e una ragazza) si è scontrato con un'auto.

