Motori e ricambi di auto smontati e presenza di rifiuti speciali | sequestrata un' autofficina abusiva

Un’operazione che fa riflettere sulla crescente problematica delle attività abusive nel settore automobilistico. La Guardia Costiera di Ravenna ha sequestrato un’autofficina a Santerno, priva di autorizzazioni e piena di rifiuti speciali. Questo caso sottolinea l'importanza della legalità e della salvaguardia ambientale. Con l'aumento della sensibilità verso la sostenibilità, ogni gesto conta: meglio scegliere attività regolari e responsabili per il nostro pianeta!

Il personale del nucleo operativo di Polizia ambientale della Guardia Costiera di Ravenna lunedì scorso ha scoperto un’autofficina abusiva a Santerno. L’attività sarebbe stata trovata senza autorizzazione urbanistica, commerciale e ambientale. All’interno dei locali ispezionati sono stati trovati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Motori e ricambi di auto smontati e presenza di rifiuti speciali: sequestrata un'autofficina abusiva

Cerca Video su questo argomento: Motori Ricambi Auto Smontati Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Maxi blitz tra Cerignola e la Bat: sequestrati migliaia di pezzi d’auto rubati, 5 veicoli già smontati; Blitz tra Barletta e Cerignola, sequestrate auto rubate e ricambi; Auto cannibalizzate, blitz a Cerignola: sequestrati veicoli rubati e migliaia di pezzi di ricambio [VIDEO]. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ricambi rigenerati, una scelta responsabile ed economica, si trova di tutto

Come scrive automoto.it: Nasce una nuova azienda per ricambi automobilisitici è nata a Piacenza: DIPA Automotive Specialist, un nome, una certezza.

Ricambi auto: quali sono i più costosi, come scegliere a chi affidarsi

motori.quotidiano.net scrive: Di sicuro sono in molti a concordare: portare l’auto in ... è diventato un ricambio sofisticato. Passando ad altri ricambi – certo si sta parlando di un universo – sono altri gli elementi molto ...

Auto rubata in un minuto e smontata

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Tecniche cambiate dei ladri pugliesi Le bande di ladri di auto che arrivano dalla Puglia cambiano ancora tecnica. Della Evoque hanno portato via il motore ... dei pezzi di ricambio di auto ...