MotoGP strappo tra il campione del mondo Martin e l' Aprilia C' è la clausola | cosa succede ora

Il mondo della MotoGP è in subbuglio: il campione del mondo Martin ha sollevato un polverone con la sua clausola di valutazione delle prestazioni. Questo potrebbe cambiare le carte in tavola per Aprilia e i suoi piani futuri. Con il contratto in bilico, l'attenzione si sposta su come le squadre si adatteranno a questa nuova dinamica. La lotta per il titolo si fa più accesa: chi avrà il coraggio di innovare?

Lo spagnolo si è riservato il diritto, messo nero su bianco nel contratto, di valutare le prestazioni della moto prima di prolungare l'accordo anche nel 2026.

MotoGP, a Le Mans il primo vero strappo nel Mondiale. È iniziata la “fuga vincente” di Marc Marquez?

Il Gran Premio di Francia di MotoGP segna un punto di svolta nel Mondiale 2025, con Marc Marquez che si impone con fermezza sui rivali.

