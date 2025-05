Moto Club Bergamo Piccinini di nuovo presidente | è il terzo mandato

Giuliano Piccinini è stato riconfermato presidente del Moto Club Bergamo per il suo terzo mandato, proprio mentre la città si prepara a ospitare la Sei Giorni, il più prestigioso evento di enduro mondiale. Questa elezione unica sottolinea la sua grande leadership e visione nel promuovere il motociclismo locale. Con Piccinini al timone, il club è pronto a cavalcare un’onda di entusiasmo e passione che coinvolgerà appassionati da tutto il mondo!

Bergamo. Alla vigilia del più importante appuntamento dell’enduro mondiale – la Sei Giorni, che si terrà a Bergamo dal 24 al 29 agosto -, Giuliano Piccinini è stato riconfermato presidente del Moto Club Bergamo. L’elezione, che ha visto Piccinini candidato unico alla presidenza, è avvenuta nella serata di martedì 27 maggio: Domenico Pelandi è stato contestualmente eletto alla carica di vicepresidente del sodalizio orobico. Per Piccinini – 65 anni, di professione odontotecnico, grande appassionato e pilota esperto – si tratta del terzo mandato consecutivo, in sella all’organizzazione a cui Fim ha affidato per il 2025 la realizzazione dell’evento più atteso da tutti gli appassionati: la 99esima Sei Giorni Internazionale di Enduro ( International Six Days Enduro – Isde). 🔗 Leggi su Bergamonews.it