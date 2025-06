Mothercore | quando la maternità diventa una dichiarazione di stile e potere

La maternità sta emergendo come un vero e proprio trend di stile e potere, sfidando le convenzioni tradizionali. Sempre più donne celebrano la gravidanza non solo come un viaggio personale, ma come una dichiarazione sociale di forza e autenticità. Questo cambiamento di prospettiva invita a riflettere sull'importanza di raccontare la maternità in tutte le sue sfumature, abbracciando il potere emotivo e sociale che porta con sé. È tempo di riscrivere la narrazione!

Quando si parla della gravidanza si concentra l’attenzione quasi esclusivamente sulla sua dimensione clinica e fisica, raramente (e con difficoltà) su quella psicoemotiva e ancora meno frequentemente su quella sociale. Da questo punto di vista c’è una vera e propria discrepanza tra la rappresentazione e la narrazione idealistiche della gravidanza, della maternità e della femminilità durante una gestazione e la realtà vissuta dalle donne. Una percezione che da tempo sta cambiando sulla scia del fenomeno dell’ estetica Mothercore. Cos’è l’estetica Mothercore e da dove arriva. Come spiega l’Huffington Post, l’estetica Mothercore trova le sue origini nel film del 2004 “Mean Girls”, in modo particolare nel personaggio interpretato da Amy Poehler, la cosiddetta “cool mom”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Mothercore: quando la maternità diventa una dichiarazione di stile e potere

Leggi anche Mothercore: quando la maternità diventa una dichiarazione di stile e potere - La maternità sta vivendo una vera e propria rivoluzione stilistica: il "mothercore" è più di un semplice trend, è una dichiarazione di potere e autenticità.