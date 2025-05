Mostra ' Sara Colaone Storie e storie del ' 900 a fumetti' a Palazzo Blu

Dal 31 maggio al 9 novembre, Palazzo Blu di Pisa ospita la straordinaria mostra "Storia e storie del '900 a fumetti" dell'artista Sara Colaone. Attraverso le sue illustrazioni vivide, Colaone esplora eventi chiave del secolo scorso, dimostrando come il fumetto possa raccontare storie profonde e significative. Un'occasione imperdibile per scoprire come l'arte grafica possa riflettere la nostra storia e stimolare il dibattito contemporaneo. Non perdere questo viaggio vis

L'artista Sara Colaone è la protagonista della mostra 'Storia e storie del '900 a fumetti', curata da Giorgio Bacci, che sarà aperta al pubblico dal 31 maggio al 9 novembre a Palazzo Blu di Pisa. Sara Colaone, nata a Pordenone nel 1970, è tra le figure più interessanti della scena.

Viaggio tra memoria individuale e storia collettiva nelle tavole di Sara Colaone in mostra a Palazzo Blu

Come scrive intoscana.it: Fino al 9 novembre a Pisa in mostra le tavole di una delle figure più interessanti della scena contemporanea del fumetto ...

Storie d'arte e di misfatti

Riporta ilgiornale.it: Prendendo spunto da sei Storie d'arte e ... da Giancarlo Alessandrini, Sara Colaone, Marco Corona, Giuseppe Palumbo, Maurizio Ribichini, Fabio Visintin. Nella Mostra, a cura di Paolo Barcucci ...

Sara Colaone: "Calvino ha il ritmo di un manga"

Da ilrestodelcarlino.it: La Fiera del libro per ragazzi celebra i 100 anni di Italo Calvino con una mostra di vari illustratori ... affida all’artista bolognese Sara Colaone il primo romanzo a fumetti italiano dedicato ...