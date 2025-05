Mosca | ‘nessun altro Paese ai negoziati russo-ucraini’

Mosca ribadisce la sua posizione netta: ai negoziati russo-ucraini di lunedì a Istanbul non ci saranno Paesi terzi. Questo approccio sottolinea un trend crescente verso il nazionalismo e l'autosufficienza nelle relazioni internazionali. La Russia, infatti, cerca di rafforzare la propria voce, escludendo attori esterni. Un punto interessante da considerare: questo potrebbe influenzare la strategia diplomatica globale e il futuro equilibrio di potere in Europa.

Mosca ha escluso che Paesi terzi partecipino ai negoziati proposti per lunedì a Istanbul tra delegazioni russa e ucraina Secondo la Russia, i rappresentanti di Usa, Gran Bretagna, Germania e Francia di cui ha parlato l’inviato americano Keith Kellogg potrebbero essere presenti solo per consultazioni tra loro. Non vi sarà “una mediazione della Turchia né. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it