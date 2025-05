Morto nella cava Oggi il saluto a Paolo Vallan

Oggi, la comunità di Cino si unisce per dare l’ultimo saluto a Paolo Vallan, vittima di un tragico incidente sul lavoro. Con il suo decesso, emergono le criticità legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tema sempre più centrale nel dibattito pubblico. La commozione e la solidarietà della gente sottolineano l’importanza di proteggere chi lavora duramente per le proprie famiglie. Un momento di riflessione che invita a non dimenticare.

Oggi alle 14.30, nella parrocchiale di Cino, l’ultimo saluto a Paolo Vallan, padre di tre figli, morto lunedì nella cava Cavada di Mantello, in un tragico incidente sul lavoro. A salutarlo ci sarà tutto il piccolo paese guidato da Basilio Lipari, amico e coetaneo dello sfortunato 58enne, finito nel grosso imbuto di un macchinario utilizzato per frantumare le pietre. Vallan con una pala spingeva i sassi sul fondo, quando ha perso l’equilibrio ed è finito nel frantoio, che non si è bloccato. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto nella cava. Oggi il saluto a Paolo Vallan

Tragedia sul lavoro in Valtellina: Paolo Vallan, un operaio, ha perso la vita in un incidente presso una cava a Mantello, colpito da un macchinario per la frantumazione delle pietre.

