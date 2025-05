Morto Mario Primicerio matematico di fama internazionale ed ex sindaco di Firenze

Firenze perde un gigante: Mario Primicerio, matematico di fama mondiale ed ex sindaco, è deceduto a 84 anni. La sua vita rappresenta un connubio raro tra scienza e impegno civico, testimoniando quanto possa essere potente l'unione tra sapere e passione per il bene comune. In un'epoca in cui la politica sembra allontanarsi dalla cultura, Primicerio ci ricorda l'importanza di unire le competenze nel costruire un futuro migliore.

(Adnkronos) – Firenze piange una delle sue figure più illustri del mondo accademico e istituzionale: Mario Primicerio, matematico di fama internazionale ed ex sindaco della città, è morto nella notte tra il 29 e il 30 maggio, all'età di 84 anni. Alla carriera scientifica Primicerio ha affiancato l'impegno politico e sociale, maturato negli anni giovanili .

