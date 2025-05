Morto Mario Primicerio la storia della sua incredibile missione di pace in Vietnam con La Pira da Ho Chi Minh

Mario Primicerio, un faro di pace e intelligenza, ha lasciato un'eredità che va ben oltre il suo ruolo di sindaco di Firenze. La sua missione in Vietnam, accanto a Giorgio La Pira, rappresenta un esempio illuminante di come l’umanità possa superare le divisioni. In un'epoca contrassegnata da conflitti e tensioni globali, la sua storia ci invita a riflettere: quanto vale oggi la vera diplomazia? Un insegnamento da non dimenticare.

A qualcuno qua e là in Italia e qua e là in Europa potrebbe far comodo prendere un po’ di appunti dalla storia di Mario Primicerio – professore, matematico d’avanguardia e di fama, ex sindaco di Firenze, morto oggi a 84 anni. Da qui, dalla piccola Italia, lui e Giorgio La Pira, suo predecessore a Palazzo Vecchio, piombarono al centro della Storia, in mezzo alla guerra che più di altre contribuì – per contrasto – alla sbocciatura del movimento pacifista. Andarono ad Hanoi, in Vietnam, furono ricevuti da Ho Chi Minh, per tentare una via di pace. Una missione che fu vista con disagio in Italia e fuori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Mario Primicerio, la storia della sua incredibile “missione di pace” in Vietnam con La Pira da Ho Chi Minh

