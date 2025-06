Morto Mario Primicerio ex sindaco di Firenze e collaboratore di La Pira

È venuto a mancare Mario Primicerio, ex sindaco di Firenze e figura simbolo della politica locale. Collaboratore di Giorgio La Pira, ha guidato la città in un periodo di grande trasformazione. La sua eredità resta viva nel dibattito attuale su come amministrare le città, puntando sull'umanità e il dialogo. Un ricordo che invita a riflettere sull'importanza del servizio pubblico e dei valori condivisi. L'assenza di leader come lui si fa sentire oggi più che mai.

È morto a 84 anni Mario Primicerio, sindaco di Firenze dal 1995 al 1999, storico collaboratore di Giorgio La Pira. Servizio di Giorgia Bresciani. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Morto Mario Primicerio, ex sindaco di Firenze e collaboratore di La Pira

