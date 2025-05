Morto il 13enne accoltellato due settimane fa a Milano in zona Porta Venezia

Un'altra vita spezzata, un altro grido silenzioso in una città che non riesce a trovare pace. Il tragico decesso del tredicenne accoltellato a Milano riaccende il dibattito su sicurezza e violenza giovanile, un problema che affligge molte metropoli europee. La pubblica accusa si prepara a modificare l'imputazione in omicidio, ma quanto vale la vita di un ragazzo? Un invito a riflettere, in un contesto di crescente allerta sociale.

È morto il ragazzo di 13 anni accoltellato a Milano in via Vittorio Veneto, a pochi passi da Porta Venezia, lo scorso 16 maggio. Il giovane era ricoverato al Fatebenefratelli in rianimazione, ma non è riuscito a superare i postumi delle ferite al torace e al polmone. Il suo decesso porterà la pubblico ministero Francesca Crupi a cambiare in omicidio volontario il reato ipotizzato nei confronti del 26enne cubano arrestato il giorno dopo dai carabinieri. Il 13enne – come raccontato dall’amico 19enne che lo aveva trasportato in pronto soccorso – era stato ferito cercava di acquistare della droga: sarebbe scoppiata una lite e il pusher avrebbe accoltellato sia la vittima sia un cane rottweiler trovato sul sedile posteriore dell’auto con ferite da arma da taglio, morto poco dopo in una clinica veterinaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto il 13enne accoltellato due settimane fa a Milano in zona Porta Venezia

