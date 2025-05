Morto Dario Maccanti ha portato Ponsacco nelle case del mondo

È scomparso Dario Maccanti, il visionario che ha reso Ponsacco un simbolo del design internazionale. Fondatore di Archiproject, ha portato l’eccellenza artigianale italiana nelle case di tutto il mondo, da New York a Dubai. La sua visione ha trasformato il mobile in un'arte, contribuendo a un trend globale di valorizzazione del “made in Italy”. Un'eredità che continuerà a ispirare le future generazioni di designer.

Ponsacco (Pisa), 30 maggio 2025 – L’uomo che ha portato Ponsacco nelle più belle case del mondo. Se c’è un “pezzo” della cittadina del mobile a New York e Dubai, a Londra e nei Paesi Arabi, a Mosca e Ginevra e in Cina è merito di Dario Maccanti e della sua Archiproject, studio di progettazione di interni fondato oltre quarant’anni fa con il fratello Savino. Dario Maccanti si è spento per un attacco cardiaco. La notizia della scomparsa di uno degli imprenditori più lungimiranti di Ponsacco e dell’intera provincia ha lasciato tutti increduli. Maccanti aveva 77 anni, era in pensione, ma continuava a interessarsi di Archiproject dopo il passaggio dell’impresa di progettazione di interni nelle mani delle figlie Francesca e Stefania e di Alessio Citi, uno dei due generi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto Dario Maccanti, ha portato Ponsacco nelle case del mondo

