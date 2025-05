Morte di Manuela Murgia | indagato dopo 30 anni l’ex fidanzato L’accusa | omicidio volontario

Una clamorosa svolta riaccende i riflettori su un caso di cronaca nera che ha segnato la memoria collettiva: dopo 30 anni, l'ex fidanzato di Manuela Murgia è ora indagato per omicidio volontario. Questo evento non solo scuote Cagliari, ma si inserisce in un trend crescente di riapertura di casi irrisolti, spingendo a riflettere sull'importanza della giustizia e sul valore della verità, anche a distanza di decenni. Un mistero che

Clamorosa svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la ragazza cagliaritana di 16 anni trovata senza vita nel canyon della necropoli di Tuvixeddu il 5 febbraio di 30 anni fa. L'allora fidanzato, Enrico Astero, oggi 54enne, è indagato con l'accusa è di omicidio volontario L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morte di Manuela Murgia: indagato, dopo 30 anni, l’ex fidanzato. L’accusa: omicidio volontario

Tragedia, ragazza di 14 anni travolta da un treno: morte terribile

Un tragico incidente ferroviario ha colpito la comunità, con la drammatica morte di una ragazza di 14 anni travolta da un treno.

