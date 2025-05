Morta per colpa vostra Martina uccisa dall’ex a 14 anni | spuntano gli insulti choc contro la famiglia

La tragica storia di Martina, uccisa a soli 14 anni dal suo ex, non si ferma alla notizia di cronaca. Ha scatenato un'ondata di insulti choc sui social, dove la famiglia è stata attaccata in modo vergognoso. Questo caso mette in luce il tristemente crescente fenomeno dell’odio online, che spesso travolge le vittime e i loro cari. Dobbiamo chiederci: quanto incide la nostra società nell'alimentare questa cultura tossica?

«La verità è che l’hanno ammazzata i genitori, ignoranti», «voi siete dei terroni. siete delle bestie. in Italia gli ignoranti non dovrebbero fare i figli. i cani sono meglio di voi». Queste frasi, gravemente offensive, sono contenute in un video pubblicato su TikTok, oggetto di una denuncia per diffamazione sporta nel tardo pomeriggio di venerdì 30 maggio da Marcello Carbonaro, padre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa brutalmente dall’ex fidanzato ad Afragola. Accompagnato dal suo avvocato Sergio Pisani, l’uomo ha chiesto l’intervento dei carabinieri, indignato per il contenuto di quel filmato che attribuisce la responsabilità della tragedia a lui e alla moglie, con toni carichi di odio e disprezzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morta per colpa vostra”. Martina uccisa dall’ex a 14 anni: spuntano gli insulti choc contro la famiglia

Tutti i problemi del mondo sono problemi che non esistono se siete ricchi

Tutti i problemi del mondo sembrano scomparire per i ricchi, che vivono in un’illusione di immunità. Le contrapposizioni odierne, spesso dipinte come di stretta natura ideologica o di interessi contrastanti, sono in realtà molto più semplici: si tratta di problemi di privilegi e di percezioni, che si analizzano e risolvono con occhi diversi a seconda del punto di vista sociale.

Cerca Video su questo argomento: Morta Colpa Vostra Martina Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

La Promessa, trame iberiche: Lorenzo comunica a Curro le prossime nozze con l'ex di Paco; Lutto per la Scuola, L'Insegnante Elisa uccisa da una ruspa sulla spiaggia, il conducente già indagato per omicidio stradale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Morta per colpa vostra”. Martina uccisa dall’ex a 14 anni: spuntano gli insulti choc contro la famiglia

Da thesocialpost.it: «La verità è che l'hanno ammazzata i genitori, ignoranti», «voi siete dei terroni... siete delle bestie... in Italia gli ignoranti non dovrebbero fare i ...

Martina Carbonaro morta, la criminologa Anna Vagli: «Gesto premeditato e non cortocircuito mentale»

Scrive msn.com: La criminologa Anna Vagli è una esperta forense che nella sua carriera si è trovata più volte ad analizzare i profili di assassini e le modalità di molti casi di ...

Martina Rossi morta per sfuggire a stupro, “fu anche colpa sua”/ Tesi choc difesa, chiesta nuova perizia

Segnala ilsussidiario.net: La vicenda giudiziaria di Martina Rossi, la studentessa morta nel 2011 dopo essere precipitata ... Come evidenziato da Repubblica, la tesi è che fu anche colpa di Martina Rossi se scavalcò ...