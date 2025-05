Moretto su Theo | Ad oggi non c’è mai stato un avvicinamento per il rinnovo

Il futuro di Theo Hernandez al Milan continua a tenere banco. Gli aggiornamenti di Moretto sul laterale francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moretto su Theo: “Ad oggi non c’è mai stato un avvicinamento per il rinnovo”

Calciomercato Milan, Moretto: “Theo Hernandez proposto al Real Madrid, ma …”

Continuano le voci di calciomercato sul Milan, con Theo Hernandez proposto al Real Madrid. L'esperto Matteo Moretto svela le ultime novità e possibili sviluppi sulla trattativa, alimentando l'interesse di fan e addetti ai lavori.

Cerca Video su questo argomento: Moretto Theo Oggi C Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Moretto - Theo Hernandez-Juventus: rinnovo con il Milan in stand by; Milan, la verità sul futuro di Theo Hernandez e spunta Firpo: il punto di Matteo Moretto; Moretto: I rinnovi di Pulisic, Theo e Maignan sono in standby. Sul difensore c'è la Juventus; Theo in Arabia? L’esperto di mercato fa il punto della situazione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Per Theo (a oggi) si muove solo l'Arabia: nuovi scenari per il rinnovo?

Secondo informazione.it: Per Theo (a oggi) si muove solo l'Arabia: nuovi scenari per il rinnovo? La stagione di Theo Hernandez è un po' il simbolo di come sia andata la stagione del Milan in generale: deludente e fallimentare ...

Moretto: "De Laurentiis-Conte, oggi nuovo colloquio. C'è ottimismo"

Segnala msn.com: Matteo Moretto conferma gli spiragli positivi in merito a una possibile permanenza a Napoli da parte di Antonio Conte.

Moretto: "I rinnovi di Pulisic, Theo e Maignan sono in standby". Sul difensore c'è la Juventus

Come scrive tuttojuve.com: Sembra esserci una svolta nella ricerca di un nuovo DS da parte del Milan, con Igli Tare che sembra essere il profilo ormai designato a ricoprire la carica. Il dirigente ex Lazio ...