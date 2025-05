Monza | Piantedosi no motivi per ritirare nomina questore farà molto bene

La nomina di Filippo Ferri a questore di Monza ha scatenato un acceso dibattito, ma il ministro Piantedosi non ha dubbi: Ferri è la scelta giusta per garantire sicurezza e ordine in un contesto sempre più complesso. In un'epoca in cui la fiducia nelle istituzioni è fondamentale, la valorizzazione di professionisti con esperienza può rivelarsi la chiave per costruire comunità più sicure e coese. La sfida è lanciata!

Madrid (Spagna), 30 mag. (LaPresse) – “Mi è stato chiesto da alcuni” di ritirare la nomina di Filippo Ferri a questore di Monza, “ma molti di più mi hanno chiesto invece” di tenere conto delle “valutazioni di stima e considerazione nei suoi confronti”, “si tratta di un funzionario che ha scontato a suo tempo episodi e situazioni che gli furono in qualche modo attribuite. Credo ci sia stata addirittura una riabilitazione giudiziaria, è un funzionario dello Stato che svolge le funzioni che sono affidate alla qualifica che ricopre, credo che farà molto bene a Monza, come molti prefigurano, quindi non vedo perché dovremmo rivedere questa decisione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Monza: Piantedosi, no motivi per ritirare nomina questore, farà molto bene

