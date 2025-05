Monza la bocciofila deve rinascere | tavoli panche campo da gioco Siamo tanti serve attenzione

Monza si prepara a riscrivere la storia della bocciofila di via Rota, un luogo che è molto più di un semplice circolo: è un punto di incontro per generazioni. In un’epoca in cui il senso di comunità è fondamentale, la rinascita di questo spazio potrebbe rappresentare un esempio virtuoso di come valorizzare i legami intergenerazionali e promuovere attività all'aperto. Un appello a tutti: non lasciamo che questa agorà verde svanisca!

Monza – Per gli anziani è uno spazio per respirare e per riunirsi condividendo gioco e pensieri. Per il quartiere uno dei luoghi più vissuti, vero collante sociale. La bocciofila di via Rota, a Cederna, è qualcosa di più di un circolo ricreativo: è un'agorà immersa nel verde, che nelle belle giornate raccoglie fino a 200 persone, e che ora ha bisogno di nuovi interventi di cura. "I cinque tavoli presenti, quando la bocciofila si riempie al pomeriggio, non bastano più - segnalano gli avventori -. Noi siamo davvero in tanti quando c'è bel tempo. Andrebbero aggiunte altre tavolate, meglio se circolari e in pietra, perché più spaziose per il gioco e più resistenti".

