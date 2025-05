Monumento agli Arditi di Sernaglia inaugurazione del restauro conservativo

Sabato 31 maggio segnerà un momento significativo per la memoria storica: l'inaugurazione del restauro conservativo del monumento agli Arditi di Sernaglia. Situato accanto al Municipio, questo simbolo di coraggio e sacrificio ritorna a splendere, sottolineando l'importanza di onorare chi ha combattuto per la nostra libertà. Un’opera che non solo rispetta il passato, ma invita anche a riflettere sui valori di unità e determinazione nel contesto attuale. Non mancate!

Sabato 31 maggio sarà inaugurato il restauro conservativo del monumento dedicato agli Arditi della 1^ Divisione d'assalto, situato accanto al Municipio. L' intervento di restauro risultava assolutamente necessario in quanto le condizioni di conservazione erano tutt'altro che buone.

