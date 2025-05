Montesacro si prepara alla grande festa Il 2 giugno è Rino Gaetano Day

Montesacro si prepara a celebrare il Rino Gaetano Day il 2 giugno, riportando la festa alle sue radici. Quest'anno, l'evento riunisce fan e nostalgici in un tributo vibrante a uno degli artisti più amati d'Italia. In un’epoca in cui la musica è sempre più digitale, riscoprire le origini di un grande cantautore diventa un modo per riconnettersi con la tradizione. Non perdere l’occasione di rivivere la magia di Rino!

Montesacro ritrova uno dei suoi appuntamenti più tradizionali: il Rino Gaetano Day. Dopo il “trasloco” dell’anno scorso con la manifestazione spostata a Testaccio, il "concertone" torna nel quartiere dove il cantautore ha vissuto e scritto parte della sua storia. Il 2 giugno Rino Gaetano Day. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Montesacro si prepara alla grande festa. Il 2 giugno è Rino Gaetano Day

