Montecatone cambia marcia | Più efficienza e meno sprechi

Montecatone cambia marcia verso un futuro più efficiente! Grazie alla collaborazione con Lef, l'istituto punta a ridurre gli sprechi e ottimizzare i processi, garantendo attese più brevi per i pazienti. Questo progetto non solo migliora la qualità dei servizi sanitari, ma si inserisce in un trend sempre più forte: la digitalizzazione nella sanità. Scoprire come tecnologia e innovazione possano rivoluzionare il settore è affascinante!

Ridurre gli sprechi e ottimizzare i processi, accorciando le attese per i pazienti e aumentando la capacità operativa dell’istituto. Promette bene la collaborazione siglata tra Montecatone e Lef, impresa digitale modello fondata da Confindustria Alto Adriatico e altri partner territoriali. Alla base dell’intesa, che apre alla creazione di un progetto-pilota unico in Italia per ottimizzare i processi assistenziali, c’è l’utilizzo della metodologia Lean, pensata appunto a migliorare efficienza e produttività delle aziende. Il progetto, che in questa fase interesserà la piattaforma ambulatoriale dell’istituto di riabilitazione imolese, prevede una revisione organizzativa completa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montecatone cambia marcia: "Più efficienza e meno sprechi"

Cerca Video su questo argomento: Montecatone Cambia Marcia Efficienza Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Montecatone cambia marcia: Più efficienza e meno sprechi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Montecatone cambia marcia: "Più efficienza e meno sprechi"

Lo riporta msn.com: Collaborazione con Lef, impresa digitale modello fondata da Confindustria Alto Adriatico . L’istituto punta ad accorciare le attese per i pazienti e ad aumentare la capacità operativa. .

Montecatone cambia: "Garantire l’occupazione"

Come scrive ilrestodelcarlino.it: E rappresenterebbe un altro pezzo di sanità imolese che si distacca". Il futuro di Montecatone continua a tenere in ansia, oltre ai vertici dell’istituto che da tempo chiedono una nuova veste ...