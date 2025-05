Monreale scoperto con coca e crack negli ovetti Kinder arrestato

A Monreale, la lotta contro il traffico di droga si fa sempre più serrata. I Carabinieri, con l'aiuto del cane antidroga "Aaron", hanno scoperto un uomo che nascondeva coca e crack negli ovetti Kinder. Questo episodio non è isolato: l'uso di simboli innocui per camuffare sostanze pericolose è un trend in crescita. Un punto inquietante da considerare è come la criminalità cerchi continuamente nuove strategie per eludere i controlli.

Strage di Monreale, arrestato il terzo componente della banda

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato Mattias Conti, 19enne di San Filippo Neri, su disposizione della Procura della Repubblica.

