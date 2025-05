Monreale l’appello della mamma di Andrea Pirozzo | Ascoltate i vostri figli

Monreale si interroga sul futuro dei giovani: il recente dramma di Andrea Pirozzo ha acceso un faro sulla necessità di ascoltare i ragazzi. Durante la conferenza “Emergenza Giovani”, familiari e esperti hanno lanciato un appello chiaro: la violenza e il disagio giovanile sono problemi urgenti, ma la soluzione inizia dall’ascolto. In un'epoca in cui la comunicazione è a portata di mano, perché non avvicinarsi ai nostri figli? È tempo di reagire e costruire

Monreale – Un mese dopo la tragedia che ha colpito la comunità, si è svolta questa mattina a Monreale la conferenza "Emergenza Giovani: Violenza, Disagio, Risposte Educative". Promossa dall'Amministrazione Comunale, l'iniziativa ha visto la toccante presenza dei familiari di Andrea Pirozzo, il cui contributo emotivo e di riflessione ha arricchito il dibattito. Particolarmente significativo l'appello

