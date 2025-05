Monreale investe nel futuro | assunto un nuovo Funzionario Tecnico a tempo indeterminato

Monreale guarda al futuro con una mossa strategica: l'assunzione di un nuovo Funzionario Tecnico a tempo indeterminato. Questo passo non è solo un investimento nelle risorse umane, ma un segnale chiaro di come i comuni possano collaborare per ottimizzare le proprie forze. In un periodo in cui la digitalizzazione e la sostenibilità sono al centro dell'agenda pubblica, Monreale si prepara a innovare e migliorare i servizi per i cittadini. Un cambiamento che vale la pena seguire!

Monreale – Il Comune di Monreale ha assunto un nuovo Funzionario Tecnico a tempo pieno e indeterminato. L'assunzione fa seguito a un concorso pubblico per titoli ed esami, bandito in collaborazione con il Comune di Alcamo. La procedura concorsuale è stata gestita congiuntamente dai due comuni, nell'ambito di un accordo di collaborazione finalizzato a ridurre .