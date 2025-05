Monreale conquista l’Asia | afflusso record di turisti da Cina e Giappone

Monreale conquista l’Asia! Il flusso record di turisti da Cina e Giappone racconta di un fascino che va oltre i confini: le meraviglie normanne, come il magnifico Duomo, risuonano in un contesto globale dove il turismo esperienziale è in ascesa. Immergersi nella storia di Monreale non è solo una visita, ma un viaggio nel tempo che affascina e stupisce. Preparati a scoprire un angolo d'Italia che incanta il mondo!

Monreale – Monreale registra un boom di presenze internazionali, in particolare dall'Asia, con un notevole afflusso di visitatori cinesi e giapponesi. Numerose comitive affollano il centro storico, mostrando un palpabile entusiasmo per le bellezze normanne della città. I visitatori, visibilmente affascinati dai monumenti, dalle absidi del Duomo, uniche al mondo e patrimonio UNESCO, allo spettacolare .