money road – ogni tentazione ha un prezzo abbiamo visto la prima puntata e …

Scopri "Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo", il nuovissimo programma che sfida i partecipanti a misurare il valore delle loro scelte. In un’epoca in cui il denaro sembra governare le nostre vite, Fabio Caressa ci guida in un viaggio avvincente tra strategia e desideri. Qual è il prezzo della tua tentazione? Non perdere la premiere il 29 maggio su Sky Uno e TV8: il gioco è appena iniziato!

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è il nuovo programma in onda dal giovedì 29 maggio 2026 su Sky Uno ed in simulcast su TV8, con streaming disponibile su NOW. Condotto da Fabio Caressa al suo debutto come presentatore di intrattenimento, il format è un mix tra strategy game, reality e esperimento sociale

Questa guida ti presenta i programmi imperdibili della settimana, includendo film avvincenti, serie emozionanti come "Just Like That" e "Money Road", e il tanto atteso "Berlinguer, p.

