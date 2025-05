Monaco avvisa Sinner | Da adesso in poi solo avversari duri Forse sta soffrendo di allergia

Il Roland Garros 2025 si anima con la presenza di Jannik Sinner e Flavio Cobolli, due talenti italiani pronti a conquistare il cuore degli appassionati. Monaco lancia avvertimenti: da ora in poi, solo avversari temibili. Ma è proprio questo il bello del tennis! La sfida si fa intensa e ogni partita diventa un’opportunità . I giovani atleti stanno scrivendo una storia che promette grande emozione. Chi sarà il prossimo a brillare?

Jannik Sinner e Flavio Cobolli si sono aggiunti alla lista degli italiani qualificati per i sedicesimi di finale del Roland Garros 2025. In precedenza avevano giĂ raggiunto l’obiettivo Jasmine Paolini nel tabellone femminile, Lorenzo Musetti e Matteo Gigante al maschile. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti  Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Per Musetti è importante che questo terzo turno sia impegnativo perchĂ© poi, se dovesse vincere, domenica si gioca tanto contro probabilmente Rune. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco avvisa Sinner: “Da adesso in poi solo avversari duri. Forse sta soffrendo di allergia”

Monaco calma le acque: “Allarmismi eccessivi su Sinner. Berrettini ha sbagliato con il doppio, andava consigliato dallo staff”

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, interviene sugli allarmismi eccessivi riguardanti Jannik Sinner e analizza l'errore di Matteo Berrettini nel doppio, suggerendo che avrebbe dovuto ricevere maggior supporto dallo staff.

