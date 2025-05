Molestie sui mezzi pubblici al via la formazione Atm per la campagna MezziPerTutt?

A Messina parte la formazione per gli operatori ATM, un passo fondamentale nella campagna "MEZZIPERTUTT?", che punta a garantire un viaggio in sicurezza per tutti. Questo è solo l'inizio di un movimento più ampio contro le molestie sui mezzi pubblici, riflettendo l'esigenza crescente di spazi urbani inclusivi e rispettosi. Sottolineiamo che il rispetto reciproco inizia proprio dai piccoli gesti quotidiani!

Nell'ambito della campagna "MEZZIPERTUTT?", promossa dall'associazione Road to 50% e supportata dal Comune di Messina, ha preso il via oggi a Messina la fase di formazione degli operatori d'esercizio e della mobilitĂ di ATM e di Messina Social City, volta a garantire maggiore sicurezza e rispetto.

