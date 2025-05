Molestie a studentesse prof assolto | toccava ma non palpava

La recente sentenza del Tribunale di Catania ha acceso un dibattito rovente sulle molestie sessuali nel mondo accademico. L'assoluzione di un professore, che ha dichiarato di "toccare ma non palpare", solleva interrogativi sulla percezione della violenza e sui confini del consenso. In un'epoca in cui le voci delle vittime si fanno sempre piĂą forti, questo caso mette in luce la necessitĂ di una riflessione profonda sui comportamenti e sulle responsabilitĂ nel contesto educativo.

Brescia, prof denunciato per molestie: le studentesse del liceo “Leonardo” in presidio davanti a scuola. “Sia sospeso”

Le studentesse del liceo "Leonardo" di Brescia si sono raccolte in presidio di fronte alla scuola, chiedendo la sospensione di un professore denunciato per molestie da un’alunna.

Prof molestatore graziato dai giudici. Una studentessa: "Mi chinavo e lui si strusciava eccitato"

Scrive affaritaliani.it: Catania, per i magistrati l'insegnante non è colpevole: "Appoggiava le mani sui seni ma senza usare le dita per palpare" ...

Prof denunciato per violenze sessuali: assolto. La testimonianza di una studentessa in aula: «I giudici? Risatine e battute all’orecchio»

Segnala msn.com: Santo Torrisi, docente di Medicina all'Università di Catania, è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale e concussione mosse da sette sue ex studentesse. Le presunte ...

Prof palpa il seno “solo con i palmi” a una studentessa e viene assolto: “Fallimento, non solo per le vittime”

Scrive fanpage.it: A Fanpage.it parla l'avvocato Amilcare Impallari, il legale di due delle sette studentesse che hanno denunciato per violenza sessuale e molestie il professor ...