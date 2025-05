Moglie e marito muoiono così insieme in Italia | la tragedia in un istante

Una scena di vita che si trasforma in tragedia: un marito e una moglie, legati dall’amore e dalla passione per il viaggio, perdono la vita in un incidente lungo le splendide sponde del lago di Garda. Questo drammatico evento ci ricorda quanto sia fragile l'esistenza e l'importanza di vivere ogni istante con intensità. La bellezza della vita può nascondere insidie, rendendo cruciale la prudenza anche nei momenti di svago.

Una tragedia ha scosso il pomeriggio di oggi lungo una delle strade panoramiche che costeggiano il lago di Garda, nel territorio veronese. Una coppia di turisti tedeschi, marito e moglie, ha perso la vita in un grave incidente mentre viaggiava in scooter. I due si trovavano a bordo di una Vespa, impegnati in un tragitto che da Torri del Benaco conduce alla frazione collinare di Albisano. Per motivi ancora da chiarire, il conducente del mezzo ha perso improvvisamente il controllo, andando a impattare violentemente contro un muro a bordo strada. L'urto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo alla coppia.

